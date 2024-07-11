Дорогой товар и призрак кризиса

Хочу задать вам один вопрос - есть ли в вашей “корзине” какой-то товар, по растущей цене которого вы понимаете, что “все дорожает”? Например, часто покупаете кофе и замечаете, что он дорожает каждую неделю? И что происходит дальше?А дальше интересно.