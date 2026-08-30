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Иваново

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Главный гастрономический фестиваль Ивановской области «Лук-Лучок»: авторские рецепты из лука, исторические квесты по старинному поселку и народные традиции

Знаменитый на всю страну гастрофестиваль «Лук-Лучок» пройдет в поселке Лух 29 августа. Главным событием фестиваля традиционно станет приготовление блюда из лухского лука – в этот раз от ведущего российского шеф-повара Василия Емельяненко.

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