Главный гастрономический фестиваль Ивановской области «Лук-Лучок»: авторские рецепты из лука, исторические квесты по старинному поселку и народные традиции

Знаменитый на всю страну гастрофестиваль «Лук-Лучок» пройдет в поселке Лух 29 августа. Главным событием фестиваля традиционно станет приготовление блюда из лухского лука – в этот раз от ведущего российского шеф-повара Василия Емельяненко.