Убийце школьниц в Златоусте вернули жалобу на пожизненное

ВКС России отказался рассматривать жалобу на пожизненное убийцы двух школьниц Верховный суд (ВС) РФ отказался рассматривать жалобу на пожизненный приговор Николая Мозглякова, осужденного за убийство двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области, следует из карточки производства на сайте высшей инстанции.