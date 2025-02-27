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Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от президента США Дональда Трампа обеспечить прикрытие европейским войскам на Украине, как ключевое условие окончания вооруженного конфликта.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
У них вся политика такая - делай что хочешь, потом америка разрулит)
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17 час.
Анатолий Анатольев
Мне кажется или ОНО все таки похож на поросенка из сказки - Три поросенка, НАФ, НУФ и ...???! Все куда то лезет со своим РЫЛОМ в чистый ДОМ!!!
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16 час.
владимир рябченко
На Даунинг-стрит текучка среди премьеров... Кто следующий?
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15 час.
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