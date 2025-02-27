Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от президента США Дональда Трампа обеспечить прикрытие европейским войскам на Украине, как ключевое условие окончания вооруженного конфликта.
Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине
Комментарии
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Аркадий Шацкий
У них вся политика такая - делай что хочешь, потом америка разрулит)
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17 час.
Анатолий Анатольев
Мне кажется или ОНО все таки похож на поросенка из сказки - Три поросенка, НАФ, НУФ и ...???! Все куда то лезет со своим РЫЛОМ в чистый ДОМ!!!
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16 час.
владимир рябченко
На Даунинг-стрит текучка среди премьеров... Кто следующий?
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15 час.
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