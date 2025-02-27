Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

У них вся политика такая - делай что хочешь, потом америка разрулит)

Анатолий Анатольев

Мне кажется или ОНО все таки похож на поросенка из сказки - Три поросенка, НАФ, НУФ и ...???! Все куда то лезет со своим РЫЛОМ в чистый ДОМ!!!