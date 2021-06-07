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В Самаре хирурги внедрили новую методику лечения паховых грыж у девочек

Современный метод лечения паховой грыжи у девочек позволяет обойтись без разреза. Ребенку делают прокол в области пупка диаметром 3-5 мм, устанавливают специальный порт, который дает хирургам видеть всю брюшную полость, а затем устраняют грыжу.

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