В Самаре хирурги внедрили новую методику лечения паховых грыж у девочек

Современный метод лечения паховой грыжи у девочек позволяет обойтись без разреза. Ребенку делают прокол в области пупка диаметром 3-5 мм, устанавливают специальный порт, который дает хирургам видеть всю брюшную полость, а затем устраняют грыжу.