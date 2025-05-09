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Политик Галлоуэй призвал Трампа воздержаться от переписывания истории

Политик Галлоуэй призвал Трампа воздержаться от переписывания истории

Американский лидер Дональд Трамп должен воздержаться от попыток переписать историю и от возвышения роли США в победе во Второй мировой войне, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала.

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