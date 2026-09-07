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РИА Новый день

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ПВО отразила налет беспилотников на Татарстан, Чувашию и Пермь

ПВО отразила налет беспилотников на Татарстан, Чувашию и Пермь

7 сентября силы ПВО отразили массовый налет БПЛА на Татарстан. Угроза беспилотной атаки действовала на территории Нижнекамского района с раннего утра.

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