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Алексей Василевский об урагане «Милтон» во Флориде: «Я общался с Андреем. Слава богу, игроки «Тампы» уехали в безопасное место – с семьями и домашними питомцами»

Из-за урагана «Милтон» НХЛ перенесла матч регулярного чемпионата между «Тампой» и «Каролиной», который должен был состояться 13 октября.

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