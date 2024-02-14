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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйском районе прошла учеба для наблюдателей.

В Бобруйском районе прошла учеба для наблюдателей.

Сегодня в Бобруйском райисполкоме для представителей политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, аккредитованных в качестве наблюдателей при окружной, районной и участковых избирательных комиссиях, проведена учеба, в рамках которой были рассмотрены основные направления деятельности, права и обязанности наблюдателей .

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