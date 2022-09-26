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Котова попросила челябинцев оплатить долги за коммуналку перед отопительным сезоном

Котова попросила челябинцев оплатить долги за коммуналку перед отопительным сезоном

26 сентября на аппаратном совещании в мэрии замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов, сообщив о начале отопительного сезона, добавил ложку дёгтя: Анализ оплаты населением коммунальных услуг показал, что задолженность есть по всем их видам.

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