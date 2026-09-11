На Кубани более 20 детей отравились в школе

В Краснодарском крае более 20 детей заразились острой кишечной инфекцией. Возбуждено уголовное дело. К медикам обратились ученики одной из школ в Каневском районе.
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