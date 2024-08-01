В Санкт-Петербурге спроектируют продолжение фиолетовой ветки метро

Задание на подготовку документации выдал городской комитет по строительству и архитектуре В Санкт-Петербурге приступят к проектированию продолжения фиолетовой ветки метро на севере города до станции «Коломяжская».
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