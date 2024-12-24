Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с имитацией взлома «Госуслуг»

Злоумышленники просят перевести деньги якобы на «безопасный счет» Новая мошенническая схема набирает популярность в России: злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале «Госуслуги» и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на «безопасный счет», сообщила РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.