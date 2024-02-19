«Я всегда был сложным»: певец TERRY о творческом кризисе, любви и работе с Тимати

В 2018 году TERRY (Олег Терновой) громко заявил о себе на всю страну. Тогда он стал победителем 1 сезона шоу «Песни», подписал контракт с крупным лейблом, а поклонники вместе с ним напевали хиты «Домофон» и «Мегаполис».
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