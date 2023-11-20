В России к 2024 году могут запустить продажу алкоголя и табака по биометрии

В России в 2024 году планируют массовый запуск сервисов, которые позволят подтверждать по биометрии возраст при покупке алкоголя и табака в магазинах, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на газету "Известия".
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