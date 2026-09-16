Туман до 200 метров накроет Владимирскую область 17 сентября

В ночь на четверг, 17 сентября, а также в ранние утренние часы в отдельных районах Владимирской области прогнозируется туман.
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