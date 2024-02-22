Около 220 российских семей, уехавших в свое время на постоянное место жительство в Германию, вернулись в 2023 году в Крым.
220 семей российских немцев вернулись в Крым за прошлый год
Комментарии
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А
Александр
Поперлись в свое время в Германию за халявой. Там получили. Теперь отлучили. О! В России халявы хоть отбавляй! Рванем сюда. Да на дорогие крымские земли. Почему в Крым валит вся эта пришлая публика? Есть дальневосточный гектар. Вот там пусть и приходят в себя после европейских ужасов. Столыпин тоже не в Крым переселял, а в Сибирь. У него ума хватило. До сих пор чмокаем при упоминании старика. А вот у наших «добрячков» с этим как-то слабовато. Какая-то породия на государственников.
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18 час.
Sergiy Che
А чего не в Поволжье, куда они при Екатерине массово заселялись?? Город Энгельс (до революции Покровск)) ждёт!))
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15 час.
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