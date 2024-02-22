220 семей российских немцев вернулись в Крым за прошлый год

А

Александр

Поперлись в свое время в Германию за халявой. Там получили. Теперь отлучили. О! В России халявы хоть отбавляй! Рванем сюда. Да на дорогие крымские земли. Почему в Крым валит вся эта пришлая публика? Есть дальневосточный гектар. Вот там пусть и приходят в себя после европейских ужасов. Столыпин тоже не в Крым переселял, а в Сибирь. У него ума хватило. До сих пор чмокаем при упоминании старика. А вот у наших «добрячков» с этим как-то слабовато. Какая-то породия на государственников.