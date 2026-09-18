Вы в шоке, когда узнаете, что на самом деле значит «байховый» на пачке чая!

Эй, любители чая! Помните, как в детстве мы таращились на пачки индийского чая со слоном и видели там гордую надпись «байховый»? Я лично был уверен: это что-то элитное, с секретной технологией, отборными листочками или даже волшебной добавкой, которая жир сжигает.