Вы в шоке, когда узнаете, что на самом деле значит «байховый» на пачке чая!

Эй, любители чая! Помните, как в детстве мы таращились на пачки индийского чая со слоном и видели там гордую надпись «байховый»? Я лично был уверен: это что-то элитное, с секретной технологией, отборными листочками или даже волшебной добавкой, которая жир сжигает.
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