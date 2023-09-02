Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Штрикер о том, что отыграл матчбол в квалификации US Open: «Мы шутили, что после отыгранных матчболов обычно происходят хорошие истории. И я вышел в 4-й круг»

Он попал в основную сетку через квалификацию. «Это прекрасно. Потрясающе впервые в жизни выйти в четвертый круг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх