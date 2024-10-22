Страна врага в огне: Удары возмездия накрыли военные объекты по всей Украине Юлия СоколоваМинувшей ночью российские военные вновь провели массированную атаку по объектам ВСУ, расположенным в тылу Украины.
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