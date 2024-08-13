"Вы должны сокрушить противника, даже если у вас разбиты тело и кости" «Цесаревич» в Циндао после сражения в Жёлтом море (вид на корму), 10 августа 1904 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Вы должны сокрушить противника, даже если у вас разбиты тело и кости" «Цесаревич» в Циндао после сражения в Жёлтом море (вид на корму), 10 августа 1904 г.
Свежие комментарии