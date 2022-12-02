Украина воюет запретными вооружениями, ООН печально вздыхает

Кассетные боеприпасы и мины-лепестки без самоликвидаторов запрещены, но активно используются ВСУ против мирных граждан Донбасса Виталий Орлов На фото: взведенная противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток» на территории города в Луганской области.