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В Управлении эконадзора прокомментировали информацию о появлении волков с Украины в Орловской области

В Управлении эконадзора прокомментировали информацию о появлении волков с Украины в Орловской области

О возможной миграции волков с территории Украины рассказал читатель ОрелТаймс. По его словам, знакомые охотники заметили несколько особей этих диких животных с нехарактерным окрасом – около носа он чёрный, затем переходит в серый, а бока палевые.

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