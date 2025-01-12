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Министр обороны Польши заявил об усталости поляков от украинцев в дорогих отелях

Министр обороны Польши заявил об усталости поляков от украинцев в дорогих отелях

Польское общество испытывает усталость от конфликта на Украине и разочарование из-за украинских беженцев, заявил 12 января глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью газете Financial Times.

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