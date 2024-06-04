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В Крыму впишут Россию в мировую историю, из которой ее вычеркивает Запад

В Крыму впишут Россию в мировую историю, из которой ее вычеркивает Запад

На полуострове в семнадцатый раз проходит международный фестиваль «Великое русское слово». Предваряя начало фестиваля глава Крыма Сергей Аксенов заявил: «Против России ведётся гибридная война на всех направлениях – от террористических атак и прямых военных действий до агрессии против русского языка и культуры.

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