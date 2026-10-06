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Роднина — о памятнике Овечкину: «Мы ставим их не за любовь, а за достижения»

Роднина — о памятнике Овечкину: «Мы ставим их не за любовь, а за достижения»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила идею установить памятник нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину еще при жизни.

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