Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила идею установить памятник нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину еще при жизни.
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