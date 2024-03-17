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Украинцы попытались сорвать празднование русской Масленицы в Нью-Йорке

Украинцы попытались сорвать празднование русской Масленицы в Нью-Йорке

РЕН ТВ В Нью-Йорке молодежь отпраздновала Масленицу на знаменитой площади Times Square. Украинцы пытались сорвать празднование, но у них ничего не получилось.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
везде эти свинокрысы с голой жопой лезут не в свои дела! на фронт идите ,а то там в полях собачкам жратву надо уже новую,не голодать же! тем более они просто почему то обожают хохлятину,прикормились видимо😀😀😀!
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19 час.
лл
лина любимцева
Эти, так называемые &quot;украинцы&quot; (а на деле жЫдо-бандэрье, которые и не украинцы вовсе и вообще не славяне) везде лезут в дела русской диаспоры, не только в США. В Канаде то же самое. Вот русские к ним не лезут, а эти лезут постоянно и буром. Дерьмо!!
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17 час.

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