Украинцы попытались сорвать празднование русской Масленицы в Нью-Йорке

везде эти свинокрысы с голой жопой лезут не в свои дела! на фронт идите ,а то там в полях собачкам жратву надо уже новую,не голодать же! тем более они просто почему то обожают хохлятину,прикормились видимо😀😀😀!

лл

лина любимцева

Эти, так называемые "украинцы" (а на деле жЫдо-бандэрье, которые и не украинцы вовсе и вообще не славяне) везде лезут в дела русской диаспоры, не только в США. В Канаде то же самое. Вот русские к ним не лезут, а эти лезут постоянно и буром. Дерьмо!!