В Петербурге у Русского музея образовалась огромная очередь на выставку к 175-летию Васнецова

Она была открыта еще в прошлом месяце Первая юбилейная выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения», которая прошла в Петербурге за последние 30 лет, привлекла множество людей, выстроившихся в длинную очередь к Русскому музею.