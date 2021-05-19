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Дополнительные силы для борьбы с пожарами приехали в Тюменскую область

Дополнительные силы для борьбы с пожарами приехали в Тюменскую область

«Аэромобильные группировки МЧС приехали из Пермского края, Свердловской и Курганской областей, из Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — уточнили в ведомстве.

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