Дополнительные силы для борьбы с пожарами приехали в Тюменскую область

«Аэромобильные группировки МЧС приехали из Пермского края, Свердловской и Курганской областей, из Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — уточнили в ведомстве.
«Аэромобильные группировки МЧС приехали из Пермского края, Свердловской и Курганской областей, из Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — уточнили в ведомстве.
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