В Международный день защиты детей на территории Молодежного парка Первомайский РК ОО ´БРСМ´ провел конкурс рисунков на асфальте ´Планета детства с БРСМ ´, целью которого является развитие творческих способностей и художественного воображения, поддержка талантливых и одаренных подростков.