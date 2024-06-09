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Конкурс рисунков на асфальте ´Планета детства с БРСМ´.

Конкурс рисунков на асфальте ´Планета детства с БРСМ´.

В Международный день защиты детей на территории Молодежного парка Первомайский РК ОО ´БРСМ´ провел конкурс рисунков на асфальте ´Планета детства с БРСМ ´, целью которого является развитие творческих способностей и художественного воображения, поддержка талантливых и одаренных подростков.

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