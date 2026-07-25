Африканская чума свиней тихонько захватила Индию

Африканская чума свиней (АЧС) в 2025 году обнаружена в 15 штатах Индии, погибло 21 479 свиней, а 13 146 свиней пришлось забить, информацию Министерства рыболовства, животноводства и молочного производства 23 июля сообщило издание Food & Agri business.
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