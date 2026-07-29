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Снукерист.ру

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У Ицзэ сделал сенчури-брейк в 140 очков в 1/8 финала в Шанхае (видео)

У Ицзэ сделал сенчури-брейк в 140 очков в 1/8 финала в Шанхае (видео)

У Ицзэ нанес поражение Сы Цзяхою со счетом 6-2 и завоевал место в 1/4 финала Shanghai Masters 2026 У Ицзэ (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала У Ицзэ обыграл Сы Цзяхоя с комфортным преимуществом 6-2 и прошел в 1/4 финала Shanghai Masters 2026.

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