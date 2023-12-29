От плавников к кольцам и далее к КМОП: перипетии транзисторной эволюции

Летом 2022 г. полупроводниковое подразделение Samsung Electronics отчиталось о начале серийного выпуска микросхем по «3-нм» техпроцессу, отличительной чертой которого было названо изготовление передовых GAAFET-транзисторов на кремниевой подложке по собственной технологии нанолистов (nanosheets), которая, как утверждается, превосходит более раннюю концепцию нанопроволочек (nanowires), поскольку обеспечивает бóльшую площадь канала для пропуска электрического заряда в транзисторе.