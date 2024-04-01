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На 22-м туре чемпионата России по футболу никто не хотел побеждать

На 22-м туре чемпионата России по футболу никто не хотел побеждать

Чемпионат запомнится сенсационными результатами и массой ничьих. И главное: ни один из претендентов на медали не смог одержать победу — ни «Динамо», ни «Зенит», ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Краснодар»Итоги 22-го тура чемпионата России по футболу, цифры и комментарии.

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