Ёлки на переработку: краснодарцы могут сдать новогодние деревья на утилизацию

В краевом центре началась акция по сбору новогодних ёлок – они пойдут на утилизацию.Мэрия Краснодара предлагает жителям города решить судьбу новогодних ёлок цивилизованно – не просто выбросить на помойку, а сдать для дальнейшей переработки.
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