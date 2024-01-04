Ёлки на переработку: краснодарцы могут сдать новогодние деревья на утилизацию

В краевом центре началась акция по сбору новогодних ёлок – они пойдут на утилизацию.Мэрия Краснодара предлагает жителям города решить судьбу новогодних ёлок цивилизованно – не просто выбросить на помойку, а сдать для дальнейшей переработки.