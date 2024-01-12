Политолог и журналист Вароли назвал последствия удара США по Йемену

Весь мир ополчится на США за глобальное давление на мировую экономику, так как атака Вашингтона на хуситов запустит череду последствий этой акции, в большей степени направленной на PR президента, заявил в беседе с «Известиями» 12 января политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.