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Вчерашний тренд. Почему рынок жилья Барнаула замер и когда закончится затишье

Вчерашний тренд. Почему рынок жилья Барнаула замер и когда закончится затишье

Количество сделок меньше, чем в прошлые годы, а продавцы готовы к торгу На рынке недвижимости Барнаула наступил период стагнации: покупателей стало гораздо меньше, продавцы готовы к торгу, а застройщики предлагают разнообразные акции и скидки.

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