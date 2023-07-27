Вчерашний тренд. Почему рынок жилья Барнаула замер и когда закончится затишье

Количество сделок меньше, чем в прошлые годы, а продавцы готовы к торгу На рынке недвижимости Барнаула наступил период стагнации: покупателей стало гораздо меньше, продавцы готовы к торгу, а застройщики предлагают разнообразные акции и скидки.