Русские должны знать: На курортах Турции начались протесты

В Turkiye Turizm рассказали о том, что причиной протестов стала оккупация пляжей отелямиНа побережье Эгейского моря проходят протесты из-за того, что частные отели и организации устанавливают на пляжах свои шезлонги и зонтики, что ограничивает доступ общественности к водоёму.