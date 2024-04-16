НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Педро де ла Роса: «Алонсо хотел бы начинать с квалификации уик-энд со спринтом, ему не нужен разогрев»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выступает за то, чтобы начинать с квалификации этапы со спринтами, сообщил амбассадор команды и бывший гонщик «Формулы-1» Педро де ла Роса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх