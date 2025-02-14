Жена водителя мэра отказалась возглавить Березовский

Как и анонсировало URA.RU, чиновница березовской администрации Юлия Маслакова, супруга личного водителя действующего мэра Евгения Писцова, не стала принимать присягу после победы в конкурсе на пост главы города.
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