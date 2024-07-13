Отряд кораблей ТОФ прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Громкий» и «Резкий» прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян, где они примут участие в совместном военно-морском учении «Морское взаимодействие - 2024».