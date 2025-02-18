Умерла известная актриса и певица Пакита Ла дель Баррио

Ушла из жизни Пакита Ла дель Баррио, мексиканская актриса и певица, легенда болеро. Как пишет The Latin Times, артистка, последние годы испытывавшая проблемы со здоровьем, отошла в возрасте 77 лет в своем доме.
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