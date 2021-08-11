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Байден призвал показать России умение США решать серьезные проблемы

Байден призвал показать России умение США решать серьезные проблемы

Байден заявил, что США должны показать России и Китаю, что способны решать проблемы Президент США Джо Байден призвал показать другим странам, в том числе России и Китаю, умение решать серьезные проблемы совместно с другими демократическими странами.

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