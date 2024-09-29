Производителя дихлофоса допросили после отравления семьи под Красноярском

Следователи допросили производителя дихлофоса, которым многодетная семья обрабатывала дом перед смертельным отравлением детей, сообщили РЕН ТВ Главном Следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.
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