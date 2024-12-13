Труп 16-летней петербурженки забрали в морг из квартиры во Фрунзенском районе. Холодное тело девочки нашел ее отец утром 12 декабря.
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Труп 16-летней петербурженки забрали в морг из квартиры во Фрунзенском районе. Холодное тело девочки нашел ее отец утром 12 декабря.