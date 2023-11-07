На похороны Мэттью Пэрри пришли все актёры сериала "Друзья"

Американские папарацци активно снимали коллег умершего по съемочному цеху.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", 54-летний актер Мэттью Перри, прославившийся благодаря роли в культовом ситкоме "Друзья", умер от внезапной остановке сердца во время приёма джакузи.
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