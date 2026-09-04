Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в публичных местах

Министр цифровизации Карианне Тунг запускает экспертную группу для защиты приватности — под ударом устройства Meta* и Snap со встроенными камерами и будущим распознаванием лиц Правительство Норвегии рассматривает запрет на использование смарт-очков и других носимых устройств со встроенными камерами в публичных местах.