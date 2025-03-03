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Закон, порядок, государство

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В авиационном соединении Северного флота состоялось лётно-тактическое учение

В авиационном соединении Северного флота состоялось лётно-тактическое учение

Экипажи самолетов Ан-12, Ан-26 и Ил-38 отработали навыки пилотирования, навигации и выполнения задач по предназначению в условиях ограниченной видимости, низких температур и сильной ветровой нагрузке.

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