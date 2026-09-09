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Царьград

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"Своих не бросаем"? Судья из Петербурга отправила русских детей в латышский ад – мальчики молят о пощаде

"Своих не бросаем"? Судья из Петербурга отправила русских детей в латышский ад – мальчики молят о пощаде

История в духе театра абсурда развернулась в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. Судья Татьяна Матусяк постановила депортировать в Латвию двух детей – граждан России.

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