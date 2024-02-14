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В США заявили о росте политического экстремизма в стране

В США заявили о росте политического экстремизма в стране

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de В США растет политический экстремизм. Соответствующее заявление в колонке для The New York Times сделал Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман.

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