В США заявили о росте политического экстремизма в стране

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de В США растет политический экстремизм. Соответствующее заявление в колонке для The New York Times сделал Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман.
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